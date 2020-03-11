كورونا يغلق 9 نقاط حدودية بين سويسرا وإيطاليا

أعلنت إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية، اليوم الأربعاء، إغلاق 9 نقاط عبور حدودية صغيرة بين سويسرا وإيطاليا من أجل تحسين السيطرة على حركة المرور بين الدولتين اللتين تعانيان من تفشي فيروس كورونا.وتقول السلطات السويسرية إنه سوف يتم تحويل المرور إلى نقاط عبور أكبر، حيث سوف يجرى رجال الشرطة عمليات فحص فورية، وفقًا لتعليمات العزل التي تبنتها إيطاليا، التى لا تشجع فقط السفر المحلي غير الضروري ولكن أيضًا عبور الحدود.وتقع النقاط الحدودية المغلقة في كانتون تيتشينو الذي يتحدث مواطنوه باللغة الإيطالية في سويسرا، والذي سجل أكثر من سدس حالات الإصابة بفيروس كورونا الـ600 التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن.وكان كانتون تيتشينو قد قرر عدم إغلاق حدوده، وذلك لأن نحو 4000 طبيب وممرض من ضمن 70 ألف مواطن يعيشون فيه يأتون من إيطاليا إلى الكانتون يوميًا.