رصد 5 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهاكين لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعا في محافظة إدلب.وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 3 انتهاكات للهدنة بمعدل انتهاك واحد في كل من محافظات إدلب واللاذقية وحماة.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 410 سلات غذائية إلى أهالي قرية حرمل في محافظة إدلب.