الكهرباء تعلن الطوارئ استعدادًا لطقس الخميس.. وتخصص خطًا ساخنًا للأعطال

قال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق التابعة والتنسيق مع كل الجهات بالدولة وتوفير كل سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:- تأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكل الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.- تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكل الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.- تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.- التأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.- إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذيةبالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:- التأكيد على إحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.- التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.- التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.- تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.- التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.- تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.المتابعة المستمرة خلال هذه الفترة وفصل الإنارة العامة في حالة وجود أعمدة مكهربة بالشبكة، ويهيب قطاع الكهرباء السادة المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصًا على سلامتهم، خاصةً في ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد.ويؤكد القطاع استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.