مركز المراغة يكثف حملاته التموينية لضبط الأسواق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، اليوم، حملة مكبرة بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير 22 محضرًا تموين.وأكد حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إن الحملة استهدفت أصحاب المحال التجارية ومحال بيع اللحوم والمخابز البلدية، مضيفًا أن الحملة أسفرت عن تحرير 23 محضرًا.وأوضح أنه جرى تحرير محضر جنحة لصاحب مخبز بلدي استولى على 517 "شيكارة" دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء بإجمالي 25 طنا دقيق و850 كيلو جراما، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم إعطاء بون، و5 محاضر إغلاق أثناء أوقات العمل، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.وأشار إلى أنه شارك في الحملة مفتشو إدارة التموين بالمركز، ومراقبو الأغذية والطب البيطري بالمراغة، مؤكدا على المتابعة المستمرة بدائرة المركز لرصد الحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.