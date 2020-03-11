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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السكك الحديدية: 881 رحلة تنقل 1.2 مليون راكب يوميًا (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:49 م
قطار
قطار
ياسمين عباس
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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك انتظاما في حركة ومواعيد القطارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 881 رحلة يوميًا تنقل نحو 1.2 مليون راكب يوميًا، وتخرج من محطة القاهرة فقط 281 رحلة يوميًا.

وأضاف أشرف رسلان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك بعض الخطوط الرئيسية بها أعمال تطوير مثل خط "القاهرة الإسكندرية"، و"القاهرة أسوان"، و"بنها بورسعيد"، الذي تتم عليه أعمال كهرباء وتطوير نظم الإشارات.

وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه يتم الإعلان بشكل يومي بجميع وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة "سكك حديد مصر" عن التهديات الخاصة بأعمال تجديد نظم الإشارات وموقعها ومدتها التي تتم على مدار اليوم.

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