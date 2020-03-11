مقتل 6 سجناء إثر أعمال شغب بإيطاليا جراء تدابير كورونا

قُتل 6 سجناء جدد؛ جراء أعمال شغب نشبت بسجن في إيطاليا على خلفية إجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة "فرانس 24" اليوم الأربعاء، أنه تم احتجاز حراس من السجن كرهائن في مرفق إصلاحي آخر، حيث تعم حالة من الغضب بالمكان بسبب إجراءات الحجر الصحي المفروضة.وكانت الحكومة الإيطالية فرضت قيودًا على التواصل المباشر بين السجناء وأسرهم، كما أصدرت السلطات أمرًا بوقف جميع الزيارات والحد من الخروج من الزنازين، وتجمعت الأسر خارج السجون للاحتجاج على القيود، وللحصول على معلومات عن ذويهم.يذكر أن 6 سجناء آخرين قتلوا أمس الأول الاثنين؛ إثر اندلاع احتجاجات عنيفة في 27 سجنًا إيطاليًا ضد القيود التي فرضتها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتي تشمل منع زيارات أقارب السجناء.