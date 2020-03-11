القوى العاملة: إجازة للعاملين بالقطاع الخاص غدًا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اعتبار غدًا الخميس 12 مارس، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار الغد إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص لسوء أحوال الطقس.وأصدرت الوزارة منشورًا رسميًا بذلك، لمديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر، لمتابعة تنفيذ الإجازة بالمنشآت الخاصة.