بسبب كورونا... حرب أسعار الكمامات تشتعل بالصيدليات

يتهافت المواطنون على شراء الكمامات الطبية، بعد انتشار فيروس كورونا بمعظم دول العالم، وبعد ظهور حالات إصابة في مصر، الأمر الذي جعل البعض يبحث عن كافة الطرق الوقائية وعلى رأسها ارتداء كمامات تخوفا في مخالطة حاملي الفيروس.وفي ظل زيادة الإقبال على شراء الكمامات بدأت أسعارها ترتفع مع انخفاض تواجدها بالأسواق، وترصد "الدستور" أسعار الكمامات داخل الصيدليات وحجم الإقبال عليها ومدى تواجدها، والتي جاءت على النحو التالي:تزايدت أسعار الكمامات أضعاف ما كانت عليها وتختلف الزيادة وفقا لكل منطقة، بجانب اختفاء مواد التعقيم من الصيدليات، فارتفع سعر الكمامة العادية من 3 لـ 7 جنيهات، بينما الأعلى جودة وصلت لـ50 جنيهًا بعد أن كانت تترواح بين 20 و25 جنيها.وقال محمد طارق، مسئول عن إحدى الصيدليات بمنطقة الوراق، إن هناك إقبال كبير على شراء الأدوات الوقائية خاصة الكمامات، التي تشهد تزايد مستمر في أسعارها على الرغم من أنها غير متوفرة في الأسواق، لافتًا إلى أنه منذ انتشار فيروس كورونا بدأت الكمامات في النفاد من الأسواق.وتابع: الكمامة التي كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحت بأكثر من 7 جنيهات، إلا أن أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنين كمامات مزودة بالفحم لأنها أكثر الأنواع وقاية وسعرها 17 جنيهًا لكن بعد ارتفاع الأسعار تجاوزت الـ25 جنيها.ومن جانبه أوضح أيمن مينا، احد أصحاب الصيدليات، أن الزيادة جاءت من قبل الموردين وأن ربح الصيدلي يتراوح بين 10 و20 %، وأن ارتفاع الأسعار يتحكم فيه المنتج وليس البائع، قائلا:"خامة الكمامة اللي كانت تباع بـ3 جنيهات الواحد مستحرم يبعها بـ10 جنيه خامتها مش كويسة ومستسهلش السعر دا".أكد ناجي فتح الله، أحد أصحاب الصيدليات في منطقة الجيزة، أن الكمامات بشكل عام أنتاجها كان قليل في مصر خاصة وأن المواطنين كانوا لا يقبلون على شراءها، وبعد انتشار الفيروس وبدأ تزايد اٌلإقبال عليها، علاوة على أن المنتج المصنع مجددا جودته رديئة للغاية.واستكمل حديثه بأن أنواع الكمامات مختلفة إلا أن أكثرها جودة المزودة بالكمامة والتي ارتفع سعرها لـ120 جنيها بعد أن كانت لا تتعدى الـ30 جنيها، لافتا إلى تفاوت الأسعار من مكان لأخر.