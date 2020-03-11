تباين مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقى يربح 1.4 مليار جنيه

دفعت المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد الأجانب والعرب والمصريين، أسهم ومؤشرات البورصة نحو التباين، لدى إغلاق معاملات، اليوم الأربعاء، إذ فقد مؤشر السوق الرئيسي جميع مكاسبه التي حققها بداية تعاملات اليوم، فيما نجح المؤشر الثانوي في الحفاظ على ارتفاعه.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 599.7 مليار جنيه، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 05. 0%، بما يعادل 5.84 نقطة خسارة لينهي تعاملاته عند مستوى 11194 نقطة، فيما واصل المؤشر الثانوي "أي جي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعه ليختتم التعاملات صاعدا بنسبة 1.42 %، بما يعادل 15.39 نقطة وينهي معاملاته عند مستوى 1096 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 719.5 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 204.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 23.7 ألف صفقة بيع وشراء.