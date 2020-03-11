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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية تونس يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع الإمارات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:36 م
نور الدين الري
نور الدين الري
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أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، أهمية استثمار الإمكانات الهامة وفرص التعاون الواعدة التي تزخر بها تونس والإمارات لتطوير العلاقات الاقتصادية ودفع نسق المبادلات التجارية بين البلدين.

ونوه خلال استقباله اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس راشد المنصوري، بأهمية دولة الإمارات كمركز عالمي لإعادة التصدير وموقع تونس الاستراتيجي كبوابة لاقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وثمّن الوزير ما يجمع البلدين من روابط أخوّة وتعاون تاريخية، مبديًا حرص تونس على دعم علاقاتها مع دولة الإمارات في كافة المجالات.

ودعا إلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين والعمل على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الإماراتية بتونس في أقرب الآجال، حتى تكون فرصة لإضفاء مزيد من الديناميكية على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكرت الخارجية التونسية أن السفير الإماراتي جدد تطلع بلاده إلى الارتقاء بعلاقاتها مع تونس في مختلف المجالات ومواصلة تعزيز آليات التشاور الثنائي خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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