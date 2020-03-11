طوارئ بمدينة برج العرب لمواجهة الأمطار المتوقعة غدا

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب، رفع كفاءة المحطات والروافع وتجهيز جميع المولدات الاحتياطية، لتكون جاهزة للعمل دون التيار الكهربائي، كذلك عمل الصيانات اللازمة للطلمبات والمكونات الكهروميكانيكية، ضمن خطة المدينة لمواجهة الحالات الطارئة والسيول المتوقعة غدا.وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم المرور على جميع محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة والتأكد من جاهزية المحطات لاستقبال أي تصريفات ناتجة عن مياه الأمطار والتأكد وعمل التجارب لتشغيل المولدات بجميع المحطات والتأكد من توافر السولار اللازم للتشغيل خلال الفترة الطوارئ، بالإضافة لمراجعة موقف الطلمبات ومصادر الكهرباء المغذية للمحطات.وأعلن رئيس الجهاز عن سيتم تخفيف ضخ مياة الشرب أو إيقاف ضخها مؤقتا لحين انتهاء السيول، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه تم تكليف إدارة الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتكليف شركات التشغيل والصيانة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي حالات طارئة وكذلك تم التنسيق مع شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.