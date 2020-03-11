«صحة مطروح» ترفع حالة الطوارئ لموجة الطقس السيئ

أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وجاهزية سيارات الإسعاف على الطرق وانعقاد غرفة أزمات طوارئ على مدار الساعة.وأوضح وكيل صحة مطروح أن ذلك يأتي تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الخميس وحتى السبت 14 مارس الجاري، موجهًا بتواجد الأطقم الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وتوافر أكياس الدم من مختلف الفصائل.