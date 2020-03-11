«أكتوبر الجديدة»: غرفة عمليات لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن جهاز المدينة استعدد لمواجهة ظروف الطقس السيء المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بإنشاء غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة من الإدارة المختصة تحت إشرف رئيس الجهاز والنواب والمعاونين.وقال النجار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه طبقا لخطة الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية من أمطار وسيول تم رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمجابهة اثار هطول الأمطار، وجرى التأكد من جودة طلمبات الرفع ومنظومة الصرف الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم تطهير جميع البالوعات بالمدينة وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات.وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم التنسيق مع شركات النظافة بالمدينة للاستعانة بأسطول من المعدات تحسبا لوجود سيول، فضلا عن الاتفاق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بالاستعانة بعض سيارات لشفط مياه الأمطار.