الداودي: محافظة قنا مستعدة لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة استعدت جيدا لأي آثار سلبية محتملة في حالة التقلبات الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد غدا الخميس، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة الحالية.ووجه محافظ قنا على ضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف التالية ( 0963337291 0963328472 فاكس 0963329542 ) على مدار 72 ساعة القادمة.