«مستقبل وطن» يدعو لاستغلال «القاعدة العريضة» والتوعية بكورونا

دعا هشام إدريس، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الأحزاب المصرية القيام بدورها الاجتماعي والنزول إلى الشارع والتواصل والتلاحم مع الجمهور من أجل نشر الثقة والطمأنينة بين المواطنين، والقيام بدروها في عقد الدورات والندوات واللقاءات مع الجماهير "القاعدة العريضة" لشرح الحقيقة الكاملة لهم من جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستثمار أزمة "كورونا" في تقديم أنفسهم لرجل الشارع وتوعيتهم بالفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه بشكل بسيط وسلس ينزع من داخلهم الرعب والخوف.وانتقد إدريس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تناول بعض الأجهزة الكيانات الإعلامية أزمة فيروس "كورونا" بشكل مفتعل وتضخيم الأحداث بصورة مخيفة تصيب الناس بالهلع والخوف، لافتًا إلى أن ما يتم تصديره من أخبار أو معلومات أو تقارير إعلامية من بعض هذه الكيانات قد شابها بعض التجاوزات وغابت عنها الحقائق، مؤكدًا أنها تضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، وبصناعة السياحة بصورة خاصة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون لدى المصداقية والشفافية في التناول وعرض الموضوعات بما لا يخل بالحس الوطني والأمن القومي، خاصة أننا وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنها الحالات التي تم رصدها بالفعل بمصر، أقل مما تم رصده لدى دول أخرى، وشهدت حالات وفاة أيضًا كبيرة، مثل إيطاليا وإيران وأمريكا، فضلًا عن الصين.