«الأرصاد»: كمية الأمطار المتوقع سقوطها أكثر من الأزمة السابقة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار المتوقع سقوطها على القاهرة وباقي المحافظات ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في أكتوبر الماضي.وأضاف شاهين، في مؤتمر صحفي منذ قليل، في مقر رئاسة الوزراء، حضره وزراء الطيران والري والإسكان والتنمية المحلية والمعنيون من الوزارات المختلفة، أن الأمطار ستكون أشد على المناطق الشمالية والجبلية.وأوضح أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات فصل الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحًا أن تلك الحالة شبيهة بالتي حدثت عام ١٩٩٤.وعقب أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، قائلًا: "هذا يوضح أننا مقبلون على أزمة كبيرة، لذا قررنا الإجازة، ويجب أن يساعدنا المواطنون وألا يتحركوا إلا للضرورة، حيث إن هدف الإجازة هو تقليل التحرك للتعامل على المحاور والطرق السريعة".