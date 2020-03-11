جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

نظم طلاب كليتى الحقوق والتجارة بجامعة أسوان، التابعين لمبادرة "تحيا مصر"، اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة يوم الشهيد، بمسرح الجامعة بمقرها في مدينة أسوان الجديدة.وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الغنائية الوطنية، التي تعبر عن التضحيات التي قام بها هؤلاء الشهداء للدفاع عن وطنهم، وسط حضور طلابي كبير من الكليتين.وقال محمد المرورى، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة أسوان، وأحد منظمي الاحتفال، إن عدد طلاب مبادرة "تحيا مصر" بكليتى التجارة والحقوق نحو 56 طالبًا".وأوضح أنه تم تنظيم الاحتفال وعرض فقرات للتعبير عن أهمية هذا اليوم، ومدى التضحيات التي قدمها شهداء الوطن للدفاع عن أرضهم.