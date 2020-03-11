وزير التنمية المحلية: نستعد لأزمة الأمطار منذ 4 أيام

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة بدأت الاستعداد لموجة الأمطار المقبلة وغير المسبوقة، منذ نحو 4 أيام، وأن المحليات والجهات المسئولة أعلنت حالة الطوارئ للتعامل مع الأزمة.وأضاف شعراوي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنه تم التنسيق مع رجال مع المرور لتيسير الحركة المرورية، وأنه حال الضرورة قد يتم الاستعانة بالقوات المسلحة لما لها من إمكانيات.وأشار إلى أن غرف العمليات مفعلة منذ قرابة 4 أيام لمتابعة هذا الأمر.وأوضح أنه تم توجيه المعدات للمناطق التى تشهد تجمعات مياه في الأزمات، مثل صلاح سالم وبعض مناطق شرق القاهرة للتعامل معها قدر الإمكان.وأوضح أن هناك مناطق قد يسقط عليها ٦٠ أو ٧٠ ملي متر أمطار بما قد يؤثر على تدفق المياه بالمنازل.وشدد على أهمية عدم ركن سيارات أسفل الأشجار أو الإعلانات.وأشار إلى أنه من الوارد غلق طرق مرورية وفتح طرق أخرى.