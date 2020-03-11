«الحوثي» تفجر مدرستين وتختطف معلمين بمحافظة مأرب اليمنية

فجرت جماعة الحوثي باليمن، مدرستين في مديرية (مجزر) بمحافظة مأرب شرق صنعاء، واختطفت معلمين وسط تحذيرات من استهداف العملية التعليمية بالمديرية.وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي - في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية - "إن جماعة الحوثي فجرت مدرستي (آل صلاح، وآل مثنى)، واختطفت المعلمين يحيى قائد وطارق الجابري، كما هجرت وشردت عددا من المعلمين في المديرية".وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد حذرت، في وقت سابق، من مواصلة جماعة الحوثي تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على "تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال"، حسب قولها.وكشفت أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة قتلوا على يد الحوثيين، إضافة إلى إصابة قرابة 2400 من العاملين في القطاع التعليمي.ووثقت النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم جماعة الحوثي من منازلهم ومدارسهم، ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلق عائلاتهم أي إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.