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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات توعية للعاملين بمستشفى الداخلة ضد كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:26 م
حملات توعية
حملات توعية
محمد علي مهدي
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أكد الدكتور عبد العزيز رفاعي مدير مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عقد حملات توعية داخل المستشفى لتوعية العاملين بخطورة مرض كورونا المستجد، بناء على تعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

وأوضح الدكتور بكر محمود مدير الطب العلاجي بالمديرية، أن فيروس كورونا هو نوع من الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض للمواطنين وخاصة المخالطين في الأماكن المتكدسة بالجمهور، وما زال تفشي فيروس كورونا" يتطور، ولا يزال يمثل حالة طوارئ ذات أهمية دولية للصحة العامة.

وأضاف أن من أهم التعليمات للحفاظ على أرواح المواطنين للتجنب من هذا المرض.

أولا: اتباع النظافة العادية لليدين وغسلها بالماء والصابون باستمرار، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض مرض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وتجنب الاتصال غير المحمي مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال "بالحفاظ على المسافة وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بالأنسجة أو الملابس والتى يمكن التخلص منها، وغسل اليدين بعده.

وأشار إلى أنه يوجد داخل مرافق الرعاية الصحية، تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ.
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا

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