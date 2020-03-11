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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تحذر من الرضا بالوضع الراهن وسط تزايد الإصابة بكورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:15 م
كورونا
كورونا
وكالات
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حذر مسؤول سنغافوري من الرضا بالوضع الراهن في مواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، قائلا إن الدولة الجزيرة الثرية تحتاج لفرض تغييرات طويلة المدى للتعامل مع الوباء سريع التطور.

وشهدت سنغافورة، التي تواجه تباطؤ اقتصادي محتمل، طفرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت أكبر عدد من الحالات في يوم واحد هذا الشهر.

وقال وزير الاتصالات والمعلومات إس. إسواران في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على بلاده الآن الاستعداد لـ"طبيعة جديدة".

وجاء تفشي فيروس كورونا وسط مواجهة سنغافورة، وهي مركز تجاري رئيسي، لحالة من الغموض وعدم اليقين في مجال الاقتصاد بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ومع تأكد 166 حالة إصابة، تفكر سنغافورة في المزيد من تدابير الحماية للمجتمع، بما في ذلك غلق المدارس وتعليق الفعاليات العامة والتجمعات الدينية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الوضع في سنغافورة، التي لفتت الأنظار العالمية لجهودها الفعالة في احتواء الفيروس، قد تغير في الأسبوع الماضي.

وسجلت سنغافورة منذ 5 مارس 54 حالة إصابة، وهو ما يزيد على ضعف العدد في الأسبوع السابق لذلك.

وقال: "لا يمكننا الاكتفاء والرضا بالوضع الراهن لأنه وضع متحرك للغاية، كما أننا نكتشف الجديد كل يوم فيما يتعلق بتفشي المرض عالميا وبطبيعة الفيروس".

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