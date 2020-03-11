الغيوم تغطى سماء أسوان

سيطرت غيوم كثيفة على سماء أسوان، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى غياب الشمس بشكل كامل، ولكن لم تؤثر على الحركة المرورية، وتسير الحياة بشكل طبيعي داخل الشارع.ووجهت التعليمات للسائقين بتوخي الحذر أثناء السير بالطرقات.وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك موجة من تقلبات الطقس ستضرب البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، ما أسفر عنه صدور تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بوقف الدراسة في المدارس يوم الخميس، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب كافة الأضرار التي من الممكن أن تحدث نظرًا لتقلبات الطقس السيئ.