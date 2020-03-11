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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدعو الوافدين إليها بعد 26 فبراير للإجراءات الوقائية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:09 م
الكويت
الكويت
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دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضي وحتى اليوم، لمراجعتها في المقر المخصص الجديد في أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أنه سيتم تقسيم المقيمين وفقا لعنوان السكن بالبطاقة المدنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم غد الخميس لسكان محافظة الجهراء، ويوم الجمعة لسكان محافظة مبارك الكبير، والسبت لسكان محافظة الفروانية.

وأضافت أنه تم تخصيص يوم الأحد المقبل لسكان محافظة حولي، والإثنين لسكان محافظة الأحمدي والثلاثاء لسكان محافظة الكويت العاصمة.

وأهابت وزارة الصحة الكويتية بالمقيمين ضرورة إحضار البطاقة المدنية وجواز السفر؛ وذلك لتفادي التعرض للمسؤولية القانونية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الانتهاء من تجهيز صالتي رقم 5 و6 في أرض معرض الكويت الدولي؛ لفحص الأجانب والعمالة الوافدة القادمين إلى الكويت خلال الأسبوعين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية إلى 72 حالة؛ وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

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