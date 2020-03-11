إجازة لجميع العاملين فى الدولة والقطاع الخاص غدًا «لسوء الطقس»

قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، 12 من مارس 2020، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا.وأوضح أنه يستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.جاء ذلك فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.وسيعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.