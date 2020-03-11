50 طلب إحاطة بالقليوبية على أجندة «محلية البرلمان».. غدًا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدًا الخميس 4 اجتماعات بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.تناقش اللجنة خلال الاجتماعات الأربعة أكثر من 50 طلب إحاطة مقدمة من كل نواب محافظة القليوبية ومن جميع دوائرها الانتخابية، بشأن مشاكل المحافظة في مختلف القطاعات سواء الري والصرف والمياه والصرف الصحي والمنظومة الصحية، والنقل والمواصلات، والطرق الداخلية، والأسواق والمواقف العشوائية والباعة الجائلين، ومنظومة التعليم.ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات الأربعة بداية من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بحضور محافظ القليوبية.