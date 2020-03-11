مسعود: مصر مؤهلة للدخول في عالم صناعة وتصدير السيارات

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب "مستقبل وطن" أهمية تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشروع فى إطلاق الاستراتيجية المقدمة فى إطار خطة الدولة لصناعة السيارات فى مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية.وأوضح ـ فى بيان له اليوم ـ أن ذلك يأتي ترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.وأشار إلى أن نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى تنفيذ التكليفات سيجعل من مصر مركزا إقليميا كبيرا فى عالم صناعة وتداول وتصدير السيارات بمختلف أنواعها لمختلف الأسواق بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.ولفت إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وواعدة للدخول فى عالم صناعة وتصدير السيارات سواء فيما يتعلق بالمواد الداخلة فى صناعة السيارات أو وجود خبراء وأساتذة كبار بالجامعات المصرية من المتخصصين فى مجال صناعات السيارات.وطالب من الحكومة الإسراع فى وضع محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى مع وضع خطة للتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي وفق المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية وذلك لمسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.