برومو فيلم «أسوار عالية» لـ رانيا يوسف (فيديو)

نشرت النجمة الشابة راندا البحيري، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، البرومو الدعائي لفيلم "أسوار عالية"، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.فيلم "أسوار عالية" هو فيلم اجتماعي تدور أحداثه حول العلاقات المتشابكة داخل المجتمع المصري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يسلط الضوء على تجارة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع والناس."أسوار عالية" تأليف أمل عفيفي وبطولة رانيا يوسف وأحمد العوضي وراندا البحيري وانتصار وعبدالعزيز مخيون وياسمين رحمي، ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوي.