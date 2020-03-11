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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: حصص التربية الفنية غائبة عن المدارس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:04 م
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول غياب الاهتمام بحصة التربية الفنية بالمدارس.

وأشار إلى أن حصة الرسم تحولت لحصة للعب، وأحيانًا تتحول لإنهاء الواجبات المدرسية لإحدى المواد الدراسية، فلا وجود لأدوات الرسم أو معرض للرسوم أو مسابقات.

وأوضح أن إهمال التربية الفنية يأتي في إطار اختفاء الأنشطة، وتراجع مستوى التعليم، ما أدى لانتشار العنف بين التلاميذ، الأمر الذي يدفعهم للهروب خارج المدرسة، مطالبًا بمنظومة شاملة وفكر غير تقليدي يصب في مصلحة الطلاب، وأن تكون حصص الأنشطة ذات أهمية حتى لا يحدث العنف بين التلاميذ.

وأرجع "بركات" انهيار الأنشطة المدرسية إلى عدة أسباب، أهمها أن المدرسة غير مهيأة، وارتفاع كثافة التلاميذ، والعجز في عدد المدرسين بالمدارس، موضحًا أن هناك عجزًا فى معلمي الأنشطة يصل إلى 87% في مختلف مدارس الجمهورية.

وأكد النائب أن دور الأنشطة مهم لغرس المبادئ الصحيحة التي تعمل على تحفيز وتشجيع الطفل وتنمية مهاراته، وحماية أفكاره وعقله من التطرف، وتشكيل شخصية سوية يعتمد عليها في بناء الوطن، ولكن المدارس تضع الأنشطة من خلال الجداول فقط وهى مجرد "حبر على ورق".

واختتم لا يوجد اهتمام بالطالب أو مهاراته أو تنمية أفكاره حتى لا ينجرف تجاه الأفكار المتطرفة والخاطئة والسلوكيات غير الصحيحة، مشيرًا إلى أن الأنشطة تعتبر تفريغًا لطاقة الطالب، وبدلًا من أن تتحول إلى تغير في السلوك.

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