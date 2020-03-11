طلب إحاطة لإحكام الرقابة على المنظفات لمواجهة كورونا

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إحكام الرقابة على منتجات المنظفات بمختلف أنواعها المتداولة بالسوق فى ظل الجهود المبذولة من الحكومة إجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا.وتضمن الطلب أنه "لا تزال الجهود القائمة من الدولة المصرية وكل مؤسساتها فى إجراءاتها الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا مقدرة من الجميع، فى ظل الشفافية والوضوح التى يتم التعامل مع أى حالة من الحالات التي يتم كشفها عبر الجهات المعنية، بجانب رؤي التوعية والتنوير والتثقيف بمختلف المحافظات للمواطنين لتوعيتهم".وأكد أن الجهود المصرية لا بد أن تمتد لإحكام الرقابة على المنظفات التي يتم استخدامها فى ظل وجود بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات من خلال مصانع "بير السلم" التي تقوم بتصنيع المنتجات دون أى رقابة أو تراخيص، مما تكون لها النتائج السلبية على صحة المواطنين، وبدلا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ولفت إلى أن منتجات المنظفات، خاصة المناديل المبللة لا بد أن تكون عليها مراقبة دقيقة وفاعلة لوجود العديد من التحذيرات العلمية الخاصة بضررها على صحة الأطفال والمواطنين، ومن ثم تصنيع أنواع منها عبر مصانع وهمية ستكون نتائجها السلبية على صحة المواطنين مضاعفة، ومن ثم أعمال الرقابة على منتجات المنظفات ضرورة مهمة فى ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.