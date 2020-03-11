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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير 50 بئرا لتخزين مياه الأمطار جنوب السلوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:03 م
بئر روماني
بئر روماني
ياسمين شعيب
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قال الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه تم تطهير 50 بئر روماني، لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، بمناطق الرابية وبق بق النصر وأبو زريبة وأوجارين ومنطقة حبون والزاوية بالسلوم، من خلال أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن المشروع يقدم مساعدات من خلال تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمجتمعات البدوية بغرب مطروح، والتي تعاني من انعدام الخدمات الأساسية لبعدها عن المراكز والمدن الرئيسية، من خلال تحسين الخدمات التعليمية الأساسية وتقديمها داخل التجمع البدوي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر للأسر وتوفير العلاج والوعي الصحي.

وأكد الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشروع قام على حصاد 40000 م3 من مياه الأمطار بعد تطهير 24 بئر روماني تتراوح السعة التخزينية للآبار من 400 م3 الى 3000 م3 حيث تم تنفيذ واستلام اعمال التطهير والتقشير لعدد 26 بئر بإجمالي 15973 م3 للمرحلة الأولى، كما تم تطهير عدد 24 بئرا قامت على توفير عدد 24100 م ٣ التي ساعدت في الحفاظ على مياه الأمطار المهدرة.

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولا بأول لاستخدامها في ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء والممثل في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني
بئر روماني

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