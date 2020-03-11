التحفظ على هواتف محمولة قبل تهريبها من مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على هواتف محمولة بحوزة مرشد سياحي قبل تهريبها من مطار برج العرب الدولى، دون دفع الرسوم الجمركية المقررة لها، وحجز صاحب المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى ضباط مباحث مطار برج العرب إخطارا يفيد أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران شركة العربية القادمة من جدة اشتبه مأمور الحركة فى أحد الركاب القادمين من السعودية والذى تبين من مطالعة جواز سفره تبين أنه يعمل مرشد سياحى ويشرف على الرحلة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة x ray تبين وجود أجسام لهواتف محمولة كما تلاحظ وجود عدة تليفونات محمولة داخل عدة حقائب الركاب القادمين على نفس الرحلة.وبتفتيش حقائب مشرف الرحلة تبين وجود 4 هواتف محمولة ماركة آيفون، و16 هاتفا ماركة آيفون موزعة بحقائب الركاب وبسؤال الركاب ومواجهتهم بملكية تلك التليفونات اقروا أنها تخص مشرف الرحلة وأنه قام بتوزيعها عليهم بهدف التهرب من الجمارك وبمواجهته أقر بملكيته لتلك المضبوطات.وبلغت قيمة المضبوطات 363 ألف جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.