نجلة حلمي رفلة: الأعمال القديمة لا تنسى مهما تكررت مشاهدتها

قالت نادية حلمي رفلة نجلة المخرج الراحل حلمي رفلة، إن الأعمال الفنية القديمة التي قدمها والدها في ذلك الوقت، تعد من الأفلام المميزة في ذلك العصر لا تنسى مهما تعددت مرات مشاهدتها.وأضافت نادية حلمي رفلة، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن نجاح الأعمال الفنية القديمة في ذلك التوقيت نابع من حبهم للعمل وليس أنها مجرد صفقة أو عمل تجاري، لافتة إلى أن والدتها لها دور كبير في نجاح والدها في العمل الفني، مؤكدة أنه وراء كل رجل ناجح امرأة استطاعت أن تتحمل المسؤولية.وأوضحت نجلة المخرج الراحل حلمي رفلة، أنها منذ صغرها وهي ترى أن العاملين مع والدها يصفونه بالطموح، مشيرة إلى أنه بدأ كـ "ماكيير"، حتى أصبح مخرجًا، مؤكدة أنه كان مهتما بأن يتعلم كل ما يخص صناعة السينما، وليس الإخراج فقط.