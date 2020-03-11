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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على اقتراح برغبة مقدم من النائب بدير عبدالعزيز، بشأن إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ، وأوصت بإدراجه في الخطة وسرعة التنفيذ.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب حسان، بشأن إنشاء ميدان وكوبري علوي بمدخل حي مبارك القديم أمام استراحة المغربي، بمحافظة جنوب سيناء، وأيضًا، على اقتراح البرلمانية سماح سعد جبرائيل، بشأن وضع صدادات شوكية أرضية تسمح للمركبات بعبور المزلقانات في اتجاه واحد.

ووافقت اللجنة على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب نضال السعيد، الأول بشأن تنفيذ "بلاط إنترلوك" لشوارع السلام، إبراهيم الدسوقي، عبدالفتاح جعفر، بيجام، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، على أن يتم إدراجه في خطة العام المالي 20202021، وبعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والثاني بشأن عمل "بلاط إنترلوك" للشوارع الرئيسية في منطقة بيجام، حي غرب شبرا الخيمة، محافظة القاهرة.

فيما سحب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، ونائب دائرة المراغة بمحافظة سوهاج، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن رفع مستوى الخدمات داخل طائرات شركة مصر للطيران.

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