روسيا تشارك في اجتماع أوبك 18 مارس

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الحوار مستمر مع دول منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أن بلاده سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف "أوبك+" المقرر عقده في الثامن عشر من مارس الجاري.وأضاف الوزير الروسي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بثته وكالة أنباء " تاس" الروسية - أن ممثل روسيا سيشارك في أعمال الاجتماع القادم، مشيرا إلى أن تعاون (موسكو) في إطار "أوبك+" مستمر ولم يتغير، حيث تقوم بمراقبة الوضع في سوق النفط.وحول الوضع الراهن في سوق النفط العالمية، أوضح أن الوضع غير مستقر بسبب تفشي فيروس "كورونا".