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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأنثروبولوجيا كقاريء» بالجامعة الأمريكية الأربعاء المقبل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:57 م
الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية
إيمان عادل
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ينظم قسم الحضارات العربية والإسلامية، بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة بعنوان "الأنثروبولوجيا كقاريء" وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، من الواحدة والنصف عصرًا، حتى الثالثة عصرًا، بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

يحاضر في المحاضرة الدكتور بايارد دودج، أستاذ زائر بالجامعة الأمريكية، وبرينكلي مسيك، أستاذ الأنثروبولوجيا وأستاذ دراسات الشرق الأوسط، دراسات جنوب آسيا وأفريقيا، ومدير معهد الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا.

و يدرس البروفيسور مسيك إنتاج النصوص العربية وتداولها وتسجيلها وتفسيرها لاحقًا، مثل التاريخ الإقليمي وكتب القانون وسجلات المحكمة، وسعى لفهم العلاقة بين الكتابة والسلطة، والأحداث مثل ظهور تقنية الطباعة، والممارسات الهجينة المعاصرة للقراءة، والتاريخ المحلي لحفظ السجلات وحفظها.

وله مشروعان حاليان يدوران حول التقاضي الشرعي، مع التركيز على العقيدة وسجلات المحكمة وأسئلة الحقيقة والطريقة والأدلة والتفسير ؛ وعلى الشريعة الزراعية، فيما يتعلق بعلاقات الممتلكات، والتجارة، والدولة والأسرة، وتشمل منشوراته «النصوص الشرعية: الأنثروبولوجيا التاريخية». نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2018 و«الدولة الخطية: السيطرة النصية والتاريخ في مجتمع مسلم». بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1992.

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