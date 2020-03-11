تغيير اسم مسلسل «نساء من ذهب» لـ«سكر زيادة»

قرر القائمون على مسلسل "نساء من ذهب" تغيير اسمه ليصبح "سكر زيادة"، وهو العمل الذى يعيد نادية الجندي ونبيلة عبيد للدراما من جديد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وحصلت قناة دبي الفضائية على حقوق عرض العمل على شاشاتها في رمضان، إضافة إلى عرضه على شاشة قناة "MBC مصر".ويواصل أبطال العمل تصويره داخل لوكيشن التصوير الخاص بالمسلسل، والذى تصور أحداثه بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد، وأيضًا هيفاء وهبي ونانسي عجرم.