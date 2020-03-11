إدريس: تصدير مشهد كاذب عن مصر ومواجهتها لكورونا يدمر الاقتصاد القومى

وجهه هشام إدريس، عضو لجنتى السياحة الخارجية والتدريب بغرفة الشركات السياحية، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إنتقادات لتناول بعض الأجهزة الكيانات الإعلامية لأزمة فيروس كورونا، بشكل مفتعل وتضخيم الأحداث بصورة مخيفة تصيب الناس بالهلع والخوف.وقال إدريس، إن ما يتم تصديره من أخبار أو معلومات أو تقارير إعلامية من بعض هذه الكيانات قد شابهها بعض التجاوزات وغابت عنها الحقائق، مؤكدًا أن تلك التقارير تضر بالاقتصاد المصرى بشكل عام، وبصناعة السياحة بصورة خاصة، مشيرًا إلى إنه يجب أن يكون لدى المصداقية والشفافية فى التناول وعرض الموضوعات بما لا يخل بالحس الوطنى والأمن القومى، والنظر لمصلحة بلادنا، خاصة وإننا وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنها الحالات التى تم رصدها بالفعل بمصر، أقل مما تم رصده لدى دول ظهرت فيها حالات كثيرة، وشهدت حالات وفاة أيضًا كبيرة، مثل إيطاليا وإيران وأمريكا، فضلًا عن الصين.وأشار إلى أنه عائدًا من ألمانيا وهولندا منذ أيام قليلة، ولم يرى فى هذه الدول هناك حالات للهلع والخوف والارتباك فى المشهد الإعلامى والجماهرى الذى تشهده مصر، نتيجة كثرة الشائعات، والأخبار والموضوعات المغلوطة والمفبركة، والتى لا تسند على أدلة مادية دامغة لمصداقيتها، وإعتماد البعض من وسائل الإعلام على ما تتناوله بعض وسائل السوشيال ميديا، ودون التأكد من صحتها، وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى، فضلًا عن تصدير مشهد غير صحيح مصر، وبالتالى تتواخى الدول ومواطنيها الحذر ويشوبهم القلق من السفر إلى بلادنا نتيجة ما يتم عرضه وإذاعتها عبر هذه الكيانات.وناشد المصريين بضرورة تواخى الحذر والحيطة فيما يتم تدوينه من معلومات أو أخبار غير حقيقة، ووضع الثقة فى الدولة المصرية التى تسعى لتخطى هذه الأزمة الطارئة لإستكمال عمليات البناء داخل المجتمع المصرى ونهضته، مؤكدًا على أن هناك كتائب إلكترونية دورها حاليًا هو إشاعة الفوضى والهلع والخوف من فيروس كورونا، وبالمقياس بما يحدث فى الخارج فالأمور تسير طبيعية دون أى توترات.ودعا أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الأحزاب المصرية القيام بدورها الإجتماعى والنزول إلى الشارع والتواصل والتلاحم مع الجمهور من أجل نشر الثقة والطمأنينة بين المواطنين، والقيام بدروها فى عقد الدورات والندوات واللقاءات مع الجماهير "القاعدة العريضة" لشرح الحقيقة الكاملة لهم من جميع الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، مستثمرين أزمة الكورونا فى تقديم أنفسهم لرجل الشارع وتوعيتهم بالفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه بشكل بسيط وسلس ينزع من داخلهم الرعب والخوف.