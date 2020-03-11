رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إدريس: تصدير مشهد كاذب عن مصر ومواجهتها لكورونا يدمر الاقتصاد القومى

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:55 م
هشام إدريس
هشام إدريس
فاتن غلاب
طباعة
وجهه هشام إدريس، عضو لجنتى السياحة الخارجية والتدريب بغرفة الشركات السياحية، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إنتقادات لتناول بعض الأجهزة الكيانات الإعلامية لأزمة فيروس كورونا، بشكل مفتعل وتضخيم الأحداث بصورة مخيفة تصيب الناس بالهلع والخوف.

وقال إدريس، إن ما يتم تصديره من أخبار أو معلومات أو تقارير إعلامية من بعض هذه الكيانات قد شابهها بعض التجاوزات وغابت عنها الحقائق، مؤكدًا أن تلك التقارير تضر بالاقتصاد المصرى بشكل عام، وبصناعة السياحة بصورة خاصة، مشيرًا إلى إنه يجب أن يكون لدى المصداقية والشفافية فى التناول وعرض الموضوعات بما لا يخل بالحس الوطنى والأمن القومى، والنظر لمصلحة بلادنا، خاصة وإننا وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنها الحالات التى تم رصدها بالفعل بمصر، أقل مما تم رصده لدى دول ظهرت فيها حالات كثيرة، وشهدت حالات وفاة أيضًا كبيرة، مثل إيطاليا وإيران وأمريكا، فضلًا عن الصين.

وأشار إلى أنه عائدًا من ألمانيا وهولندا منذ أيام قليلة، ولم يرى فى هذه الدول هناك حالات للهلع والخوف والارتباك فى المشهد الإعلامى والجماهرى الذى تشهده مصر، نتيجة كثرة الشائعات، والأخبار والموضوعات المغلوطة والمفبركة، والتى لا تسند على أدلة مادية دامغة لمصداقيتها، وإعتماد البعض من وسائل الإعلام على ما تتناوله بعض وسائل السوشيال ميديا، ودون التأكد من صحتها، وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى، فضلًا عن تصدير مشهد غير صحيح مصر، وبالتالى تتواخى الدول ومواطنيها الحذر ويشوبهم القلق من السفر إلى بلادنا نتيجة ما يتم عرضه وإذاعتها عبر هذه الكيانات.

وناشد المصريين بضرورة تواخى الحذر والحيطة فيما يتم تدوينه من معلومات أو أخبار غير حقيقة، ووضع الثقة فى الدولة المصرية التى تسعى لتخطى هذه الأزمة الطارئة لإستكمال عمليات البناء داخل المجتمع المصرى ونهضته، مؤكدًا على أن هناك كتائب إلكترونية دورها حاليًا هو إشاعة الفوضى والهلع والخوف من فيروس كورونا، وبالمقياس بما يحدث فى الخارج فالأمور تسير طبيعية دون أى توترات.

ودعا أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الأحزاب المصرية القيام بدورها الإجتماعى والنزول إلى الشارع والتواصل والتلاحم مع الجمهور من أجل نشر الثقة والطمأنينة بين المواطنين، والقيام بدروها فى عقد الدورات والندوات واللقاءات مع الجماهير "القاعدة العريضة" لشرح الحقيقة الكاملة لهم من جميع الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، مستثمرين أزمة الكورونا فى تقديم أنفسهم لرجل الشارع وتوعيتهم بالفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه بشكل بسيط وسلس ينزع من داخلهم الرعب والخوف.

موضوعات متعلقة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

سقوط «نادي الدعارة» في المهندسين.. المرة بـ1200 جنيه

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

تفاصيل رسالة السيسي لسلطان عمان بشأن مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنثروبولوجيا كقاريء» بالجامعة الأمريكية الأربعاء المقبل

«علم الآثار وتطبيقاته» بالجامعة الأمريكية 18 مارس

بعد الفحوصات الطبية.. الروائي محمد جبريل يحتاج جراحة خطيرة

جولة تعريفية بـ«بيت يكن» الأثرى.. 20 مارس