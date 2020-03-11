«كمامات وحلوى».. مشاهد من حملة التطعيم ضد الحصبة بمطروح

تواصل محافظة مطروح أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، اليوم الأربعاء، داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ورصدت "الدستور" أبرز مشاهد التطعيم ضد الحصبة.حرص عدد من الأطفال والعاملين على ارتداء الكمامات الطبية كإجراء احترازي للوقاية من الفيروسات، ووزع طاقم التمريض الحلوى على الأطفال أثناء التطعيم.وأوضح الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، لـ"الدستور" أن الحملة تستهدف الكشف على الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، وذلك عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.وأضاف أن محافظة مطروح تستهدف تطعيم 195 ألفًا و372 طفلًا عن طريق الفرق الثابتة في جميع الوحدات على مستوى المحافظة، وتستمر الحملة حتى 26 مارس 2020.