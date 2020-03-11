فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

أصدرت السلطات الفيتنامية، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أنه سوف تلغي دخول مواطني 8 دول أوروبية دون تأشيرة دخول ابتداء من 12 مارس الجاري.وجاء في البيان أنه عقب اجتماع عقد صباح اليوم، أعلنت اللجنة الرسمية لمكافحة فيروس كورونا أنها سوف تعلق مؤقتًا إعفاء مواطني الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا من الحصول على تأشيرة دخول، وذلك ابتداء من 12 مارس الجاري.يشار إلى أنه في السابق، كان يمكن لمواطني هذه الدول دخول فيتنام دون تأشيرة دخول والبقاء لمدة 15 يوما، وفي حال رغب أي من مواطني الدول الثماني دخول فيتنام، عليه أن يتقدم بطلب للحصول على التأشيرة، كما أنه سوف يواجه قيودا مشددة، وتقديم شهادات طبية إلزامية مع احتمال إيداعه الحجر الصحي لدى وصوله.وأوضح البيان أنه لن يتم وضع جميع القادمين من أوروبا في الحجر الصحي، ولكن فقط الذين زاروا مؤخرا مناطق تفشي فيها فيروس كورونا، أو خالطوا حالات إصابة مؤكدة.