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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحمي طفلك من الإصابة بعدوى فيروس كورونا؟

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:56 ص
طفل
طفل
مارسيل نظمي
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مع تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تطرأ عدة أسئلة بأذهان الأمهات، لعل أهمها كيف نحمي أطفالنا من عدوى الفيروس لا سيما بعد إغلاق مدارس بلدان كثيرة، أو تأجيل فعاليات رياضية وفنية.

وقال الدكتور بيترهوتز، عميد الكلية الوطنية لطب المناطق الحارة في "بايلور للطب": "لا نرى انتشار المرض بشكل كبير بين الأطفال"، ليس واضحًا دور الصغار في نقل ونشر عدوى هذا الفيروس".

ووفق موقع «parenting.nytimes» المختص بالآباء والأطفال، هناك عدة نصائح يمكن اتباعها لصغار السن حتى نجنبهم عدوى كورونا:

الابتعاد عن التجمعات
الحرص على إبعادهم عن التجمعات، تجنب تواجدهم في المتنزهات القائمة على تجمع كبير من الأشخاص مثل المولات، الأندية، الأسواق، ويمكن اصطحابهم في أوقات صباحية للتنزه، أو مشاهدة فيلم في السينمات أو المتاحف بعيدًا عن أوقات العطلات الرسمية.

غسل الأيدي
عندما يأتي الأطفال من الخارج وقبل وبعد الوجبات، يجب أن يتعلم غسل يديه بنفسه، وإذا كان عمره لا يسمح بذلك، يجب على الأم رعايته في هذا السلوك، مع الحرص على تنشيف اليدين جيدًا بالمناشف الورقية التي يمكن التخلص منها.

أما أثناء تواجدهم بعيدًا عن أماكن غسل الأيدي يمكن استبدال ذلك بفركهما بالمطهر اليدوي الذي يحتوي على نسبة جيدة من الكحول.

استشارة الطبيب
لا بديل عن استشارة الطبيب المختص عند ظهور أي من أعراض أدوار البرد العادية أو الإنفلونزا الخفيفة، مثل السعال، ضيق التنفس، الرشح، وغيرها.

البقاء في المنزل
عند تعرض الطفل لأي أعراض من السابق ذكرها لا بد من تغيبه عن الدراسة، وبقاؤه في المنزل حتى يتعافى، وتجنب اختلاطه بالأصدقاء أو الأقارب.

الحرص على النظافة
النظافة العامة من الأمور الواجب التركيز عليها بشكل عام، وخلال فترات انتشار الأوبئة والفيروسات على وجه الخصوص، ويتحقق ذلك من خلال غسل الملابس بعد ارتدائها مرة واحدة، وأيضًا المناشف، وكذلك تطهير المنزل والحرص على نظافة الغرف وتهويتها جيدًا، وتنظيف الأحواض والحمام كونه المكان الأكثر تجمعًا للبكتيريا.


اتباع قواعد التغذية السليمة
تعد طرق التغذية أهم وسائل تقوية المناعة، لذا على الآباء والأمهات دعم أبنائهم بالمأكولات الصحية التي تعتمد على البروتين، والخضروات، والفواكه بصورتها الطبيعية، وأيضًا التأكد من احتواء الأطعمة على فتامين (C)، المتواجد بالفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي.

والحرص على شرب السوائل الطبيعية مثل الزنجبيل، القرفة، عصائر الجزر، وأيضًا التركيز على إضافة الثوم، البصل، إلى المأكولات لأهميتهما لجسم الإنسان وتقوية مناعته.

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