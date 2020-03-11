جلال السعيد شاهد على العصر في ندوة بمكتبة مصر الجديدة (صور)

شهدت مكتبة مصر الجديدة، حفل توقيع ومناقشة كتاب "سيرة جلال" لوزير النقل الأسبق جلال السعيد، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وكلا من: المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ود.أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ود. صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، وسعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، وأدار الحفل الكاتب الصحفي أحمد الجمال.كما شارك بالحضور كوكبة من القادة والسياسيين في مقدمتهم، د. عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة الأسبق والمستشار عدلي حسين وزير العدل الأسبق، ود. علي هلال وزير البحث العلمى الأسبق.وأكد د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن الكتاب يعد مذكرات هامة شاهدة على الأحداث التي وقعت في فترة تولي جلال السعيد وزارة النقل، وما حدث فيها، حيث إنه كان من السلطة في ذلك الوقت وعلى علم بالأحداث الجارية في تلك الأثناء.