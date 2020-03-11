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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: 143 فرصة عمل فى 19 فندقًا بالبحر الأحمر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:54 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اعتبار من غد الخميس، قبول طلبات راغبي العمل بفنادق البحر الأحمر والغردقة والقصير ومرسى عمل، على 143 فرصة عمل، في 19 فندقًا وقرية سياحية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وبرواتب مجزية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص، في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 53 فرصة عمل بأحد الفنادق على مهن فني معدات، وتكييف وتبريد، عامل مغسلة، وتجهيز وتحضير، وزراعة، ومشرف غرف ومساعد مضيف، وفني مكافحة آفات.

وأضاف الوزير، أن هناك 21 فرصة عمل بفندق آخر على مهن مراقب أمن، ومضيف، ومساعد مضيف، ورئيس وردية استيوارد، واستيوارد، وموظف استقبال، وجزار، ومساعد فني حمام، وعامل تجهيز وتحضير، وعامل سكن العاملين، وعامل مناطق عامة.

وفي نفس السياق، قال سعيد عبدالراضي مدير المديرية، إن هناك 69 فرصة عمل متوفرة في عدد من الفنادق والقرى السياحية، على مهن هاوس كيبنج، وموظف أمن، وأستيوارد، وطباخ سخن، وسفرجي، وطباخ أول، وعامل شاطئ، وفني أعمال مدنية، كهربائي، ورئيس قسم حلواني، ورئيس قسم أول البارد، وغسال، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وبحري.

وأكد مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوهًا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات الوزير أولًا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعينها، مشيرًا إلى أن الطلبات تقدم من غد الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.

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