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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 4 إصابات بكورونا فى المفوضية الأوروبية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:53 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت المفوضية الأوروبية أول أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها البالغ عددهم نحو 32 ألف موظف.

وذكرت المفوضية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة موظفين آخرين في انتظار نتائج فحوصاتهم.

ووصفت المفوضية، في الخطاب، تدابيرها الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس، حيث قررت فرض حجر صحي على العائدين من رحلات رسمية من إيطاليا لمدة أسبوعين، وتعليق التدريبات الداخلية والدورات التأهيلية حتى 3 أبريل المقبل، ونقل الموظفين لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعمل إلى منازلهم يوميا بعد دوام العمل، حتى يتمكنوا من العمل في المنزل في حالة الضرورة.

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