الرئيس الفنزويلى يدعو المعارضة لعدم تسييس «كورونا»
الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:50 ص
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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، المعارضة إلى التوقف عن تسييس الوضع فيما يتعلق بتفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقال مادورو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لا تسيسوا موضوعا حساسا للبشرية أجمع"، لافتا إلى أن ممثلي المعارضة في بلاده أعربوا- عبر شبكات التواصل الاجتماعي- عن رغبتهم في ظهور فيروس كورونا في فنزويلا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقال مادورو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لا تسيسوا موضوعا حساسا للبشرية أجمع"، لافتا إلى أن ممثلي المعارضة في بلاده أعربوا- عبر شبكات التواصل الاجتماعي- عن رغبتهم في ظهور فيروس كورونا في فنزويلا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.