رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تثمن تضامن عمان فى قضية سد النهضة.. وتدعو السلطان لزيارة القاهرة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:49 ص
هيثم بن طارق آل سعيد
هيثم بن طارق آل سعيد
ألفت الكحلي
طباعة
استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان، الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وذكر المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات وتمنيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطان هيثم، بالتوفيق في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العُماني الشقيق، مؤكدًا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.

وأوضح حافظ أن شكري قام بتسليم السلطان رسالة دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما قام وزير الخارجية أيضا بتسليم رسالة الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعربًا عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السُلطان طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُعربًا عن دعم بلاده المُستمر للشقيقة مصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدًا موقف بلاده الثابت المُساند لمصر في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وكون مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة، ومشيرًا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.

موضوعات متعلقة

القنصلية المصرية بجدة تشرف على إعادة ٨٦٦ عالقًا بالسعودية

تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا فى واشنطن

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

«الدستور» تكشف لغز «فتاة عربة الكبدة الحسناء».. (صور)

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

تراجع أعداد المتبرعين بالدم بسبب تفشي كورونا

الصين تستأنف أنشطتها في المدينة الموبوءة

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» ندوة في مكتبة مصر الجديدة

جلال السعيد شاهد على العصر في ندوة بمكتبة مصر الجديدة (صور)

سفارة روسيا بالقاهرة: البالية يحظى بشعبية كبيرة في مصر

"نساء يبحرن شمالًا" و"العمر المديد" جديد العربية للعلوم