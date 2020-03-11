جامعة أسيوط: تعليق الغياب وإرجاء الأنشطة للوقاية من كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى بكافة قطاعات الجامعة الطبية والتعليمية ووضع خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الأفراد داخل الجامعة.وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التعليم العالي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن جامعة أسيوط آمنة وخالية من ظهور أي حالات مصابة أو حتى مشتبه بها، ولكن ذلك لا يمنع من تكثيف الإجراءات بما يضمن أعلى مستوى من الجاهزية تحسبًا لأي طارئ، مشيرا إلى تطبيق قرارًا بتعليق الغياب والمتعلقة بابناء الجامعة من الطلاب وذلك بما يعفيهم من الحضور فى حالة تعرضهم لأية أعراض مرضية.من جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم بالفعل تعميم خطة الجامعة في هذا الشأن على كافة الكليات والتي تتضمن إرجاء كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات بشرية أو طلابية سواء مؤتمرات أو ندوات أو رحلات علمية أو ترفيهية داخل المحافظة أو خارجها مع عدم تواجد طلاب كافة الفرق الدراسية بالكلية في يوم واحد مع تقليص تواجد طلاب الكليات النظرية داخل الكلية إلى عدد أيام أقل بقدر الإمكان.كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل كافة الكليات والوحدات السكنية بالمباني الجامعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والتأكد من جودة التهوية داخل المدرجات والقاعات الدراسية، مع تشديد الرقابة على المطاعم والكافيتريات داخل الجامعة.