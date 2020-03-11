سُلاف فواخرجى تدخل «شارع شيكاغو» فى رمضان

تواصل الفنانة سُلاف فواخرجي تصوير دورها في مسلسل "شارع شيكاغو"، مع المخرج محمد عبدالعزيز، والذى يعتبر ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، حيث اقتربت من إنهاء 50% من مشاهدها في المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتقدم سُلاف فواخرجي، خلال العمل، دورًا مهمًا ومحوريًا، حيث تلعب شخصية "ميرامار"، المحرك الأساسي للأحداث.وتدور أحداث العمل حول قصة فتاة دمشقية تهرب رفقة بطل شعبي، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت بدمشق، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر مصادفة على ملف القضية.