السعودية تنفى إصابة مقيمة صينية بكورونا

حد المحلات التجارية؛ نتجت عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، اليوم الأربعاء، صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة تحمل الجنسية الصينية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.وقال الغامدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية، الليلة الماضية، كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل أ