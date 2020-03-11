«المحشي» يسمم 4 طالبات ببني سويف

أصيبت 4 طالبات باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهن وجبة محشي تم إعدادها بمنزل إحداهما، اليوم الأربعاء، بمدينة بني سويف، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 4 طالبات وهن "نورهان.و.ع" 21 عاما، و"جهاد.ع.س" 22 عاما، و"أميرة. ه. م" 19 عاما، و"دعاء.ع.ع" 21 عاما، وجميعهم مقيمين بدوران الجزيرة بمدينة بني سويف ومصابين إدعاء تناول طعام فاسد والحالة العامة متوسطة.وتبين من التحريات الأولية أن المصابات تناولن وجبة طعام منزلية عبارة عن محشى وخضار، وشعروا بعدها بإعياء ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تتهم المصابة الأولى أحدا، ونفت الشبهة الجنائية.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1307 إداري قسم شرطة بني سويف.