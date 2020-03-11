رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نتائج فحص كورونا لممرضة الباجور «سلبية»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:41 ص
مريضة
مريضة
ولاء القاضى
طباعة
صرح الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حالة ممرضة الباجور، التي أثارت الجدل بمحافظة المنوفية لاختلاطها بكويتي حالته إيجابية، قد ظهرت عينات ونتائج التحاليل وأثبتت سلبية الحالة.

وكانت أرسلت صحة المنوفية سيارة إسعاف لنقل ممرضة بمستشفى الباجور المركزي في المنوفية إلى العزل بمستشفى حميات شبين الكوم، للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة والمتبعة لنقل الحالة للعزل حتى أخذ العينات وإرسالها للمعامل لتأكيد الإصابة من عدمه، وتم نقلها إلى السادات بعد اعتمادها للعزل بالمنوفية.

وقال الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي، في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إن الممرضة كانت تعمل في مستشفى السلام في القاهرة، وكانت مخالطة لحالة إيجابية لمواطن كويتي، قبل أن تُنقل إلى مستشفى الباجور المركزي، وفور شعورها بأعراض كحة وارتفاع بدرجة الحرارة أبلغت بذلك، ليتم نقلها ووضعها تحت الملاحظة.

وكان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، صرح بأن مديرية الصحة بالمنوفية تجرى متابعة لعدد 900 مواطن قادمين من الخارج، من الدول التي يوجد فيها سريان لفيروس كورونا لمدة 14 يوما.

وأوضح الحفناوي، أن من يظهر عليه أي أعراض، خاصة سخونة الجسم، يجري حجزه فورا داخل المستشفيات المجهزة لذلك، لحين الاطمئنان عليه.

وأكد أن حالات الاشتباه خلال اليومين الماضيين، داخل محافظة المنوفية، التي ظهرت عليهم الأعراض، ثبتت سلبيتها جميعا بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة. وآخرهم الطفلة العائدة من الإمارات، منذ قليل.

موضوعات متعلقة

عين على النفط.. تصريحات أردوغان تكشف أطماعه في سوريا

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

المتهم بطعن مصلي: كان يتحرك كثيرًا أثناء الصلاة

القنصلية المصرية بجدة تشرف على إعادة ٨٦٦ عالقًا بالسعودية

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

تراجع أعداد المتبرعين بالدم بسبب تفشي كورونا

الصين تستأنف أنشطتها في المدينة الموبوءة

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» ندوة في مكتبة مصر الجديدة

جلال السعيد شاهد على العصر في ندوة بمكتبة مصر الجديدة (صور)

سفارة روسيا بالقاهرة: البالية يحظى بشعبية كبيرة في مصر

"نساء يبحرن شمالًا" و"العمر المديد" جديد العربية للعلوم