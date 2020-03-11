نتائج فحص كورونا لممرضة الباجور «سلبية»

صرح الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حالة ممرضة الباجور، التي أثارت الجدل بمحافظة المنوفية لاختلاطها بكويتي حالته إيجابية، قد ظهرت عينات ونتائج التحاليل وأثبتت سلبية الحالة.وكانت أرسلت صحة المنوفية سيارة إسعاف لنقل ممرضة بمستشفى الباجور المركزي في المنوفية إلى العزل بمستشفى حميات شبين الكوم، للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة والمتبعة لنقل الحالة للعزل حتى أخذ العينات وإرسالها للمعامل لتأكيد الإصابة من عدمه، وتم نقلها إلى السادات بعد اعتمادها للعزل بالمنوفية.وقال الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي، في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إن الممرضة كانت تعمل في مستشفى السلام في القاهرة، وكانت مخالطة لحالة إيجابية لمواطن كويتي، قبل أن تُنقل إلى مستشفى الباجور المركزي، وفور شعورها بأعراض كحة وارتفاع بدرجة الحرارة أبلغت بذلك، ليتم نقلها ووضعها تحت الملاحظة.وكان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، صرح بأن مديرية الصحة بالمنوفية تجرى متابعة لعدد 900 مواطن قادمين من الخارج، من الدول التي يوجد فيها سريان لفيروس كورونا لمدة 14 يوما.وأوضح الحفناوي، أن من يظهر عليه أي أعراض، خاصة سخونة الجسم، يجري حجزه فورا داخل المستشفيات المجهزة لذلك، لحين الاطمئنان عليه.وأكد أن حالات الاشتباه خلال اليومين الماضيين، داخل محافظة المنوفية، التي ظهرت عليهم الأعراض، ثبتت سلبيتها جميعا بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة. وآخرهم الطفلة العائدة من الإمارات، منذ قليل.